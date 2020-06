Visages d'écrivains, le podcast de RCF pour l'été

Christian Bobin



Christian Bobin est l'auteur d'une oeuvre poétique et intimiste qui a séduit un large public depuis une trentaine d'années. Il nous partage ce qui fait l'essentiel de sa vie : l'attention à l'autre et à la préciosité des instants. Il est l'auteur notamment du "Très Bas" (éd. Gallimard, 1992), de "La plus que vive" (1996) et récemment du livre "Un bruit de balançoire" (éd. L'Iconoclaste, 2017).



Delphine de Vigan



Sa manière d'écrire sur les fragilités humaines a fait en quelques années de Delphine de Vigan l'un des écrivains préférés des Français. Après "Rien ne s'oppose à la nuit" (éd. JC Lattès, 2011) ou "No et moi" (2007) adapté au cinéma, l'écrivaine a publié "Les Gratitudes", un roman sur l'urgence de savoir prononcer de vrais "mercis".

Jean-Christophe Rufin



Membre de l'Académie française, prix Goncourt en 2001 pour "Rouge Brésil" (éd. Gallimard) , Jean-Christophe Rufin est également médecin, spécialiste de l'action humanitaire. Après trois années comme ambassadeur de France au Sénégal, il s'est fait pèlerin sur les routes de Compostelle, puis il a repris la plume dans son chalet alpin ou sous les voûtes de l'Académie. Rencontre avec un homme aux multiples vies.



éric-Emmanuel Schmitt



Philosophe de formation, Éric-Emmanuel Schmitt est devenu l'un des romanciers et dramaturges les plus traduits et les plus joués dans le monde. Ayant vécu dans le désert une expérience mystique qui l'a profondément marqué, il poursuit son œuvre empreint de questionnement spirituel et d'humanisme.



Guillaume Musso



Année après année, l'écrivain Guillaume Musso est en tête des ventes en France et reste l'un des auteurs français les plus lus dans le monde. Rencontre avec un auteur aussi encensé que décrié, un as du thriller connaissant ses classiques, un homme discret, voire secret, fasciné par les États-Unis mais vivant à Paris...



Agnès Ledig



Agnès Ledig compte aujourd'hui parmi les écrivains préférés des Français. Son secret ? Avoir su plonger dans son expérience personnelle marquée par le drame de la perte d'un enfant et avoir su transfigurer cette souffrance en force de vie, en bienveillance, en solidarité... Rencontre avec une femme généreuse qui vous tire vers le haut !



Andreï Makine



Accueilli le 15 décembre 2016 à l'Académie française, Andreï Makine est un écrivain d'origine russe. Réfugié en France en 1987 il a reçu les prix Goncourt et Médicis pour son roman "Le Testament Français" (éd. Mercure de France, 1995). Très secret sur sa vie personnelle, il a accepté de revenir sur son histoire personnelle marquée par le régime soviétique, la pauvreté et l'amour de la langue française.



Frédéric Lenoir



Philosophe, sociologue des religions, Frédéric Lenoir est également un incroyable vulgarisateur au sens noble du terme. Au travers de ses romans et de ses essais il sait rendre accessible à tous la pensée de Spinoza, de Bouddha, d’Etty Hillesum, de Jésus ou d’Épicure. Mais en quoi toutes ses connaissances ont transformé sa vie ou l’aident-elles à vivre ? Et comment comprend-il cette quête de sens de plus en plus grande de la part de nos contemporains alors que les Églises se vident ?



