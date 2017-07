Visites champêtres au château, théâtre en plein air, Montsoreau

Visites au jardin au Château d’Angers, Musicales de Montsoreau et La tournée des villages .

Tout l’été le Château propose des visites commentées autour du Végétal.

Les musicales de Montsoreau ou comment cultiver la musique et la magie des lieux.

La compagnie le temps est incertain mais on joue quand même repart en tournée théâtrale.