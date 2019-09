Vive la rentrée littéraire !

Je ne sais pas comment vous choisissez vos livres, mais rien que les titres sont déjà des histoires, des mondes à part qui nous racontent la vie telle qu’elle est.



Des titres, en veux-tu en voilà !

Nous étions nés pour être heureux, mais Tous les hommes n’habitent pas le monde de la même façon. Le peuple de mon père, la part du fils, une fille sans histoire, petit frère, éloge des bâtards : ce sont Les choses humaines pour ceux qui partent, tous tes enfants dispersés qui partagent une joie féroce, une partie de badminton, un mikado d’enfance, et la mustang rouge de mon père pour la grande escapade, En extérieur monde, La terre invisible : Orléans, le cœur de l’Angleterre, Baïkonour ou un autre Eden, Mur Méditerranée, Amazonia…

La tentation ? Le ghetto intérieur, les guerres intérieures, Giono Furioso, un monstre et un chaos, l’ennemi, Une bête au paradis : jour de courage, je reste roi de mes chagrins, Roi par effraction. Rien n’est noir Dans le cœur battant du monde, d’innombrables soleils, les simples, l’homme qui brûle, dévorer le ciel, la mer à l’envers, histoire d’une baleine blanche, attendre un fantôme, un monde sans rivage…

Avant que j’oublie Girl, la fille qui devait mourir, Miss Islande, Virginia, Nafar et la petite sonneuse de cloches, la dernière fois que j’ai vu Adèle, Voilà le nom secret des choses sur le bout de la langue, et se taire… Cent millions d’années et un jour

Ou Une minute quarante-neuf secondes. Enfin avoir soif.



Des titres qui nous donnent soif, soif de lire, envie de nous évader, de nous émouvoir…

Voici 57 livres de la rentrée littéraire. On appelle ça, un cadavre exquis, mais franchement, la littérature est bien vivante, grâce aux écrivains et je remercie ceux qui ont participé à cette énumération. Cette année, on retrouvera Sorj Chalandon, Olivier Adam, Jeanne Bénameur, Philippe Delerm, Jean-Baptiste Andrea, Amélie Notohmb, Hélène Gaudy, Valentine Goby… et bien d’autres. Nous pourrons faire la connaissance des petits nouveaux, ceux qui entrent en littérature comme on entre en religion, les quelque 82 primo-romanciers – quel mot affreux – retenez leurs noms : Constance Rivière, Mathilde Chapuis, Victoria Mas ou Mathilde Forget, pour ne citer qu’eux. Des livres et des écrivains en pagaille… Chaque semaine, je vous en ferai découvrir, promis : on va se régaler !