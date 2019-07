Vivre après le 13 novembre

Le 13 novembre 2015, plaie encore ouverte dans notre mémoire. Christophe Henning reçoit deux écrivains auteurs de romans tragiques, qui s'enracinent sur cette date fatidique, où plus de 130 personnes ont trouvé la mort dans plusieurs attaques terroristes, à Paris et à Saint-Denis.



"Khalil" de Yasmina Khadra (éd. Julliard)

Avec finesse, Yasmina Khadra se met dans la peau de Khalil, qui s'apprête à faire un carnage au stade de France. Comment le jeune belge en est-il arrivé là ? Pourquoi est-il si différent de ses camarades qui, eux, sont horrifiés par ces attentats ? Y a-t-il un chemin de rédemption pour ceux qui tuent allègrement ?

Après avoir écrit un roman comme "Khalil" a-t-on l'impression de mieux comprendre les jeunes qui en arrivent à de telles extrémités, ou bien cela reste-t-il un mystère ? Ni mystère ni fatalité, répond Yasmina Khadra. "Tous les intégrismes et les idéologies naissent d'une frustration et non d'une conviction. Le monde a toujours obéit au mensonge, c'est le mensonge qui le fascine, qui le mobilise, qui le sensibilise, mieux que la vérité. Personne ne veut la vérité, c'est une vieille chipie qui nous met devant le fait accompli et brise nos possibilités d'imagination alors que le mensonge est ouvert sur tous les fantasmes, sur tous les possibles."



"Massacre" d'Anne Hansen (éd. Du Rocher)

Charles Blanchot n'a pas été directement touché par le 13 novembre. Quelques semaines plus tard la vie repend comme avant. En apparence seulement. Comment le monde du travail peut-il échapper à cette tension ? La solidarité qui suit les attentats peut-elle devenir un nouveau mode de vivre ensemble ?

"Massacre" s'enracine dans ce drame du 13 novembre 2015. Il commence avec les attentats mais c'est la violence à l'œuvre dans le monde du travail qu'Anne Hansen déploie dans son roman. "Parce que ça s'est passé comme ça dans ma vie", explique-t-elle. Une vie de salariée, où, au lendemain du drame, ce n'est pas la vie qui continue c'est l'indifférence qui persiste car avant tout il importe de continuer à faire des affaires. Dès lors, l'écrivain voit son entreprise comme "un monde dans le monde qui ne se préoccupe pas du tout de ce qui se passe à l'extérieur ni des douleurs des gens à l'intérieur".



ET AUSSI : Christophe Henning recommande...

- "L'enfant Rouge", de Franck Venaille (éd. Gallimard, 2018)

- "Célèbre la terre pour l'ange", de Rainer Maria Rilke - Anthologie conçue et présentée par Jean-Philippe de Tonnac et Jeanne Wagner, traductrice (éd. Albin Michel, 2018)

- "Du vent, du sable et des étoiles - Œuvres", d'Antoine de Saint-Exupéry (coll. Quarto, éd. Gallimard)

Émission diffusée en décembre 2018