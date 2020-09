Vivre en chrétien, quesaco?

"Vivre en chrétien, quésaco?", c'est le titre de l'ouvrage de Thomas Ailleret, publié aux éditions du Cerf.

Que faire lorsque aucun candidat à une élection ne nous convient ? Quelle autonomie laisser à ses enfants ? Comment réagir face à des pratiques de mensonge ou de dissimulation ? Qu’est-ce que mourir dans la dignité ? Pourquoi les réunions d’équipe sont-elles parfois inefficaces ? Comment gérer l’argent en couple ? Faut-il accueillir les migrants ? Est-il encore possible d’agir en chrétien dans la société actuelle ?

À travers un panel d’exemples issus de la vie quotidienne, Thomas Ailleret révèle ici comment la foi chrétienne éclaire d’une même lumière nos engagements en famille, au travail, dans l’économie et dans la société.

« Le salut en Jésus-Christ ne s’annonce pas aux âmes, mais à des personnes de chair et de sang, menant une vie concrète, concernées par le chômage ou le changement climatique », rappelle ainsi Adrien Candiard dans sa préface.

Une porte d’accès au trésor qu’est la doctrine sociale de l’Église.

Marié, père de trois enfants et cadre dans une entreprise industrielle, Thomas Ailleret est membre de la communauté de l’Emmanuel. Il signe ici son premier livre.