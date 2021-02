Vladimir Fedorovski : "les russes aujourd'hui ne veulent plus de l'Occident"

Mais qui est donc est Mikhaïl Gorbatchev ? Héros pour certains, il est responsable de l'effondrement du rayonnement de la Russie pour d'autres. Vladimir Fedorovski est ancien diplomate et représentant de la perestroïka, littéralement la "reconstruction", politique portée par le président de l'ex-URSS, Gorbatchev, de 1985 à 1991. Dans son dernier livre "Le roman vrai de Gorbatchev" publié aux éditions Flammarion, il revient sur le parcours politique controversé de l'ancien président pro-occidental.

La face cachée du XXème siècle

Aux côtés de Gorbatchev et de ses plus proches conseillers, Vladimir Fedorovski estime avoir vu "la face cachée du XXème siècle". Dans son livre, truffé d'anecdotes et de révélations, il donne "les éléments pour percer ce personnage contradictoire, une sorte de Macron avant l'heure" : Gorbatchev.

Pour l'ancien diplomate, Gorbatchev est un symbole de liberté. "Il a fait sortir le monde de la guerre froide et sortir la Russie de la dictature totalitaire et c'est ça qui compte."

"Gorbatchev c'est un personnage shakespearien."

Gorbatchev : coopérer ou mourir ?

La question de la gouvernance en Russie a toujours été prépondérante dans le débat politique. De 1985 à 1991, Gorbatchev a refusé de tuer pour gouverner, ce que les russes ont pu voir comme une faiblesse, tout comme sa proximité avec le monde occidental. Une vision de l'histoire qui perdure aujourd'hui dans la Russie de Poutine.

Pour Vladmir Fedorovski "sortir de ce régime pratiquement sans effusion de sang, transformer le monde [...]c'était la vision européenne de la Russie et aujourd'hui on assiste à la rupture définitive entre la Russie et l'Occident parce que les russes aujourd'hui ne veulent plus de l'Occident, il méprise l'Occident." Alors qu'à l'époque une grande partie des russes était pro-occidentale, la balance s'est aujourd'hui clairement inversée comme le raconte Vladimir Fedorovski.