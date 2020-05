" On voit se dessiner en filligrane l'histoire d'Adam et Eve "

Au sommaire, " Les deux vies de Pénélope ", un roman graphique de Judith Vanistendael, paru aux éditions Le Lombard. Et en second coup de cœur, " L'humain ", de Agrimbau et Varela, un récit exotique et intelligent dans une vision pessimiste du mythe de Robinson Crusoé, paru au éditions Dargaud. A découvrir.