Vous allez adorer les bulles !!!

La Bande dessinée a 200 ans.

Un art dont on méconnait souvent la richesse et la variété.

On en parle avec Tristan Martine, historien et spécialiste de la Bande dessinée historique; Tehem, auteur de BD et notamment de "les chroniques du Léopard" ; François Jean Goudeau, coordinateur artistique et éditorial de "On a mangé sur une île".