Voyages dans le temps et l'espace

Nous voguerons tout d’abord aux côtés d’une intrépide viking, nous suivrons ensuite un étrange enquêteur dans le New York des années 30 et nous finirons sur la Lune où, dans de nombreuses années, un Androïde essaiera de sauver l’humanité.

Sigrid de David Chauvel et Patrick Pion. L’histoire est prévue en deux albums seulement, les tenants et aboutissants n'apparaîtront que dans le prochain épisode qu’on espère à la hauteur de l’attente pour voir si la série se démarquera un peu pour faire parler d’elle. Pour les amateurs de vinkings rendez-vous chez votre libraire préféré retrouver cette BD des éditions Delcourt.





Sideshow d’Eric Corbeyran et Emmanuel Despujol. Un premier tome fort sympathique et parfaitement illustré pour un thriller à la frontière des genres. Nous attendons la suite avec envie et curiosité. Une bande dessinée publiée chez Soleil.





Darwin d’Alain Brion. Ce 10ème album de la série Androïdes est un ouvrage plutôt réussi malgré quelques réserves sur le scénario un brin classique mais pas moins efficace et rien que pour la beauté des illustrations cet ouvrage vaut le détour. Une bande dessinée publiée chez Soleil.



Programmation musicale :

Sideshow, Calexico

Veridis Quo, Daft Punk