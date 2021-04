Wanted Lucky Luke - Matthieu Bonhomme (Dargaud) - L'oeil du chasseur - Philippe

On s'installe aux Etats-Unis aujourd'hui :



En prenant d'abord des nouvelles du tireur le plus rapide de l’Ouest : Lucky Luke, bien sûr !

Dans "Wanted Lucky Luke", il multiplie les dangers : sa tête est mise à prix et trois demoiselles ne lui laissent pas trop de répit.



"Wanted Lucky Luke" de Matthieu Bonhomme publié chez Lucky Comics (Dargaud)



Ensuite c’est avec Philippe Foerster, qu’on va s'enfoncer dans le bayou de la Louisiane.

Philippe Foerster est le scénariste de “L’oeil du chasseur”.



Cette BD culte, initialement publiée dans le journal de Spirou à la fin des années 80, est rééditée aujourd’hui par les éditions Anspach.



"L'oeil du chasseur" de Philippe Foerster et Philippe Berthet, publiée chez les éditions Anspach.