Quand le Comédien, justicier au service du gouvernement, se fait défenestrer, son ancien allié, Rorschach, mène l'enquête. Il reprend rapidement contact avec d'autres héros à la retraite dont le Dr Manhattan, surhomme qui a modifié le cours de l'histoire. Alors qu'une guerre nucléaire couve entre les USA et l'URSS... Retour sur Watchmen cette BD de la fin des années 80 par Alan Moore et Dave Gibbons.



Exemple de page typique du damier de 3x3 cases verticales utilisé par le dessinateur Dave Gibbons.

Un rendu tout à fait cinématographique !

Programmation musicale :

All along the watchtower, Jimi Hendrix (Bob Dylan)