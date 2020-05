Yvan TETELBOM pour son livre Le Prédateur

Magicien des mots, viscéralement poète et interprète flamboyant, Yvan Tetelbom nous livre avec Le Prédateur, un récit engagé et profondément humain sur son parcours qui ressemble à un roman. Un livre sans concession entre ombre et lumière paru aux éditions Libre 2 Lire qui nous raconte le parcours édifiant d'un enfant émerveillé par la vie et qui voit son élan brisé par la destruction de son innocence.