Yves Congar – Pour une Eglise servante et pauvre. Ed. du Cerf

1963 : coup de tonnerre dans le monde catholique et au-delà. Aux prémices du concile Vatican II, Yves Congar, dominicain français, publie un manifeste aussi bref que dense, aussi simple que décisif, pour dessiner l'esprit, la méthode, l'horizon du renouveau de l'Église. Une Église non pas faite pour dominer, mais pour servir. Une Église non pas faite pour blâmer, mais pour accueillir. Une Église non pas faite pour les seuls croyants, mais pour l'humanité tout entière. Récemment réédité, ce « grand-petit » texte garde toute sa pertinence.

Cinquante ans plus tard, le jésuite argentin Jorge Mario Bergoglio, devenu le pape François, puisera là son programme.