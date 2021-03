ZELBA - (1/2)

Aujourd'hui, Michel Bonnet nous fait rencontrer une championne du monde mais aussi une auteur de bande dessinée à succés. Auteur allemande, Zelba avait fait paraitre en 2019, en France, un album autobiographique intitulé "Dans le même bateau". 1 an plus tard, l'album est traduit dans sa langue maternelle. Zelba nous raconte aujourd'hui son retour en Allemagne et son histoire personnelle si liée à la grande histoire.