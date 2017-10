Loîc Ballet "La france des bons produits"

Du chocolat d’Espelette au melon de Cavaillon, des truffes noires du Ventoux au vin jaune du Jura, Loïc Ballet, chroniqueur gastronomique, vous propose de découvrir le meilleur des produits de la France à travers une vingtaine d’itinéraires gourmands. À chaque étape, ce défenseur du goût et de la qualité part à la rencontre des produits qui font la richesse et la spécificité de notre pays, ainsi que des chefs et des tables qui les mettent à l’honneur.



Chronique de Jacques PLAINE publiée dans L’Essor





Loïc Ballet - La France des bons produits - Chêne - 19 € 90



Loïc Ballet, Stéphanois et fier de l’être, est entré dans le monde du journalisme grâce à TL7. Après avoir participé à Onzeo la chaîne de télévision lancée par l’ASSE et à France 3 il poursuit son parcours à la radio sur France Inter avec Jean-Pierre Coffe et l’émission « Ça se bouffe pas ça se mange. » Il revient ensuite à la télévision aux commandes d’un triporteur. Celui de Télématin.

Un triporteur grandiose et à carreaux. Un triporteur sur lequel il propose la tomme de chèvre des Pyrénées à trois mille mètres d’altitude, la tropézienne chère à BB les pieds dans l’eau à deux pas de la Madrague, les Macarons des sœurs éponymes à l’ombre de la place Stanislas. Un triporteur avec lequel il va débusquer les pêcheurs de bulots sur un bateau grand comme une planche à voile au large de Granville et les pêcheurs de grenouilles à la manoeuvre dix jours par an sur leur étang du Doubs. On l’a vu à Saint-Étienne, à Montbrison, à Roanne mais aussi à la Cité des Papes où, grandiose et magnifique, il donnait de « l’Eminence » à un cardinal tout de rouge vêtu qui au nom du Saint-Père célébrait tout à la fois les 700 ans de l’enclave papale et l’arrivée du melon à Cavaillon.

Comme le triporteur de René Fallet qui monta à Paris piloté par Antoine Peyralout pour y découvrir la finale de la coupe de France, celui de Télématin descend aujourd’hui en province aux mains de Loïc Ballet pour revisiter la France des bons produits.

Mais pour celui qui est devenu une voix, celle des bonnes fourchettes et des bonnes tables il restait à devenir une plume. Le voilà donc reparti à pied, à cheval et en triporteur pour écrire un livre. Un Tour de France des bons produits. Quatorze itinéraires avec pour chacun d’eux trois ou quatre étapes. Des recettes, des anecdotes, « ses petites bonnes adresses » mais aussi la carte postale de « l’incontournable » de l’endroit, des géants comme le sont pour lui Jean-Pierre Coffe, les Troisgros et William Leymergie son mentor à Télématin.

Occasion de rappeler qu’il n’y aurait pas de Loïc Ballet si un beau matin alors qu’il avait dix-neuf ans ne lui était venue l’idée folle de casser sa tirelire pour s’offrir une des plus belles tables de France et d’y rencontrer ceux qui lui donneront les clefs de la marmite : les Troisgros, grands-pères, pères et fils.



