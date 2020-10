Looking for Miss Kate, Katharine Hepburn à Old Saybrook, Connecticut

Pour ce premier Suivez le guide dans l'état du Connecticut, nous sommes à Old Saybrook à mi-chemin entre New-York et Boston.

Celle qui est à l'origine de l'étape "Old Saybrookoise" est comédienne, considérée par l'American Film Institute comme la plus grande actrice de légende du cinéma américain. Katharine Hepburn est née en 1907 à Hardtford, capitale de l'état et décédée à l'age de 96 ans en 2003 à 0ld Saybrook qui est une jolie station balnéaire dans laquelle vécut Kate, son surnom, de 1936 à son décès.

Deux rencontres, la première avec Sarah Keeney au Kate cultural Arts Center au 300 Main Street , puis, toujours sur Main street nous retrouverons Eileen Sottile qui a racheté deux maisons mythiques et historiques de Old saybrook, "St james pharmacy" et The Deacon House, la maison du diacre, Thimothy Pratt, la première date de 1790 et la seconde est encore plus ancienne, constuire en 1746.