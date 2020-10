Lorsque la ville rencontre la nature: expos photos à Metz

En studio, Jean jacques COUTURIER, responsable de Metz Photo, l'expo plein air des jardins Jean Marie Pelt, nous présente également l'association des passionnés qu'est Photo forum



--Jusqu au Vendredi 06 NOVEMBRE 2020

Exposition Metz photo 9.1 PARI AGRICOLE avec GIOVANNI DEL BRENNA également parrain du thème "LA NATURE ET LA VILLE".

Jardins Jean Marie Pelt (Seille, proche des jeux d'enfants)

Dans les années 70, à Metz, Jean-Marie Pelt concevait l'écologie urbaine et fondait l'Institut Européen d'écologie. En 2018, toujours à Metz, se déroulait le G7 de l'environnement. Il aura fallu 50 ans pour que l'écologie prenne toute sa place dans le débat public. Mais quel est le rapport, aujourd'hui, entre la nature et la ville ? Entre le naturel et l'artificiel ?







--dimanche 8 Novembre à 11h



Accrochage voire vernissage



nouvelle expo co-réalisée par Jean jacques COUTURIER dans le cycle « la nature et la ville »