Louis Pergaud (1-2)

La Revanche du Corbeau, La Guerre des Boutons, Le Roman de Miraut. Louis Pergaud eut une vie courte, mais son journal intime, son abondante correspondance avec sa deuxième épouse et ses amis, ainsi que son carnet de guerre permettent de relater aujourd’hui une vie intense, faite de chagrins et de déconvenues, mais surtout fourmillante de rencontres et d’amitiés