Luc Lefebre, les origines de LST 01

Luc lefebre, namurois, nous raconte sa jeunesse et les prémices de LST (Lutte, Solidarité, Travail)



LST (Luttes Solidarités Travail) est un mouvement solidarités et de luttes, en résistance à ce qui produit la pauvreté, reconnu en éducation permanente. Depuis le début de son histoire, il rassemble des personnes et des familles parmi les plus pauvres, et d'autres qui leur sont solidaires.