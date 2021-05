Luc Lefèbvre, les origines de LST 02

LST (Luttes Solidarités Travail) est un mouvement solidarités et de luttes, en résistance à ce qui produit la pauvreté, reconnu en éducation permanente. Depuis le début de son histoire, il rassemble des personnes et des familles parmi les plus pauvres, et d'autres qui leur sont solidaires.



LST est actuellement présent en différents lieux de Wallonie (Belgique) : Namur, Andenne, dans la région de Condroz-Famenne-Ardennes , en Hainaut et à Tubize. Ces locales se rassemblent autour d’une charte commune et se rencontrent régulièrement : c’est l’Assemblée des militants.



LST est un mouvement pluraliste et indépendant.