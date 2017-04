LumiÃ¨res d'Oran, des jeunes de France et d'AlgÃ©rie qui ont soif de se comprendre

"La différence est le plus beau trésor que nous ayons en commun." C'est ce slogan qui rassemble les jeunes de Lumières d'Oran. Un groupe dont la vocation est d'encourager la rencontre interculturelle entre la France et l'Algérie. À l'heure où nos deux pays souffrent notamment de la radicalisation de l'islam, ils veulent aller à contre-courant des peurs et du repli sur soi: et donner une image d'amitié.



"La culture algérienne c'est le don, l'accueil, l'amitié"

Faire tomber les a priori

"C'est très important pour la jeunesse de se rencontrer et de se comprendre mutuellement", explique Domitille Marie. À 20 ans, elle fait partie des 20 Français engagés dans le projet. Et qui sont partis rencontrer les 11 étudiants oranais sur place, en décembre 2016. Un voyage "étape tournante" pour se débarrasser de ses a priori. "La culture algérienne c'est le don, l'accueil, l'amitié."



événement une soirée de rencontre prévue à Lyon

Samedi 10 juin 2017, Lumières d'Oran organise une soirée sur le thème de la rencontre et du partage. Un lieu symbolique, le parvis de la basilique de Fourvière, pour une soirée "Un pas vers l'autre", au cours de laquelle interviendront de grands témoins de l'interculturalité.