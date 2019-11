Lyriquement votre 210 : l'art Romantique

L'opéra romantique a vu fleurir les plus populaires de tous les opéras : La Traviata, Rigoletto, la Tétralogie de Wagner, Carmen de Bizet, La Bohème de Puccini et bien d'autres encore. La grande audience de ces oeuvres est due tout à la fois à l'unersalité de leurs thèmes, à la forte émotion qu'elles provoquent et bien entendu à la maîtrise de l'écriture du chant et de l'orchestre.