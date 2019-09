Lyriquement votre airs festifs

Le vin et la culture forment un couple indissociable. Les plus grands compositeurs de musique classique et d'art lyrique l'ont integré dans leurs oeuvres. Beaucoup d'opéras sont jalonnés de chants à boire qui font l'éloge du vin, de Bacchus, de la bouteille, ou tout au moins de la convivialité. Lyriquement vôtre vous propose aujourd'hui de découvrir ou de ré-entendre quelques-uns de ces airs qui peuvent se consommer eux sans modération !