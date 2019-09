Lyriquement votre la vie parisienne Offembach

La vie parisienne apparait d'emblée comme la quintessence de l'univers offembachien, aussi pétillante que le champagne qui enchante le "gai Paris" entraîné dans un tourbillon de fêtes et de plaisirs. Satire d 'une société vouée au paraître et à l'éphémère, l'oeuvre jette un éclairage désopilant sur un certain art de bien vivre dans la capitale où l 'on attend les touristes du monde entier pour l 'Exposition Universelle de 1867.