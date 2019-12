Lyriquement votre N° 216 : l 'arbre de Noël

Les fetes de Noël sont souvent représentées par l 'arbre de Noël : le sapin. Il faut dire que les aiguilles persistantes d 'un beau sapin jouissent d'un côté symbolique, celui de la vie. Le fait d'illuminer un tel arbre est aussi un symbole de continuité et de renouveau.

On appelle d'ailleurs ce conifère "arbre de l'enfantement" et, dans certains pays, il est de tradition d 'en planter un dans le jardin le jour de la naissance d 'un enfant !