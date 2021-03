Depuis le début, LZ7 a gardé une pertinence et une honnêteté sur sa musique qui vient d'un cœur qui voit le meilleur chez les jeunes.

LZ7 cherche à perpétuer une musique qui contourne l'intellect et parle directement à l'âme. Avec leurs mélodies contagieuses, leurs énormes gouttes et leurs hymnes consécutifs, LZ7 sait comment faire vibrer une foule.

www.lz7.co.uk/