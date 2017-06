Ma mère cette inconnue- Philippe Labro

Nous parlons aujourd’hui avec Odile Jacquinod du dernier livre de Philippe LABRO, MA MERE CETTE INCONNUE, paru en mars de cette année chez Gallimard.

C’est l’histoire de NETKA, une femme qui a souffert plusieurs fois de l'abandon et qui malgré les épreuves, a su aider les autres et vivre une vie de femme, d'épouse et de mère heureuse et comblée.



« Netka, il y a du slave dans ce nom qui sonne clair. Elle a cinquante pour cent de sang polonais dans ses veines. Il me faudra beaucoup de temps pour identifier la Pologne, chercher la trace du père inconnu, éclaircir les mystères, imaginer l'enfant-valise, la petite fille abandonnée. Elle est, elle était ma mère. »

Philippe Labro.