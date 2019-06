Ma vie de courgette : un hymne à la vie

Le film réalisé par Claude Barras (sorti en 2016) est l'adaptation du roman Autobiographie d'une Courgette de Gilles Paris. Un long-métrage d'animation qui a connu un beau succès public et critique. Et une reconnaissance des professionnels aussi, avec une quinzaine de récompenses (dont un César et des prix au Festival du Film d'Animation d'Annecy).

Courgette, c'est notre héros. Son vrai prénom, c'est Icare. Mais il préfère se faire appeler Courgette : c'est ainsi que sa mère le surnomme. Une maman alcoolique, un papa absent... et pas beaucoup de couleurs dans la vie de ce petit garçon de neuf ans.

Jusqu'au jour où il tue sa mère accidentellement. Et où il se retrouve dans un foyer. Avec d'autres enfants qui n'ont pas été épargnés non plus.

Sans parler de Dieu, une histoire pleine de spiritualité

Une belle histoire d'amitié, d'amour et de résilience. Avec des personnages tout en finesse, jamais caricaturaux. Et une sacrée dose d'humour et de tendresse. On suit ces enfants qui se recréent une famille. Les adultes bienveillants qui les aident à grandir. On s'attache à la bande.

Et finalement, on en ressort avec l'envie de regarder la vie du bon côté. De savourer les bons moments. Et de nous rappeler ce qui nous remet debout, dans les épreuves. Sans parler de Dieu, une histoire pleine de spiritualité.



Pour en débattre et voir les extraits forts du film :

Rendez-vous le mercredi 12 juin 2019 à l'occasion de 2 séances : 18h ou 20h15.

C'est dans les salles de l'Eglise Sainte-Bernadette, à Annecy