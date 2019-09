Mademoiselle Barberousse, Fabricante de Rêves et Nymphabulatrice est l'invité de Bruno Leprat dans ce Vous Avez dit Culture...

Plasticienne et créatrice d'espaces sensoriels nommés Nymphabulles, de drôles de caravane ou l'ordinaire devient extraordinaire ....



Promenade Artistique de Molineuf (14/15 et 21/22 septembre 2019)

www.promenadeartistique-molineuf.com



mademoiselle.barberousse@orange.fr