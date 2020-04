Et sur RCF Allier, elle a déjà fait sa place durant toute cette semaine.

Son papa amateur de rock lui a ouvert les oreilles et l'esprit aux rythmes des années 90. Et c'est une colonie de vacances qui l'a définitivement convaincue de son envie de chanter.

Maeva a fait ses premiers pas à "Trouve ta voix" à Bellerive et aujourd'hui, elle nous réinterprète le titre emblématique de Pauline Ester (1989) "Oui, j'l'adore".

Un titre qui pour la jeune femme transmet la joie de vivre!