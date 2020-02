Maisons et jardins de chevaux

Une bouche, des pieds, des jambes, des attaches, une allure, une tenue, les termes disent la proximité entre l’humanité et la race chevaline. Race chevaline extrêmement diverse, des petits chevaux de Przewalski aux magnifiques percherons si beaux dans leur puissance et leur gentillesse innée, des malheureuses haridelles trainant d’improbables carrioles aux purs-sangs anglais dessinés pour fendre l’air, la gente chevaline a bien méritée du genre humain . Pour se les mettre dans la poche, on leur a construit des maisons, des maisons avec jardin.