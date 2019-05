Maître Alain Moreau (le notariat)

Le vendredi à 12h05, toutes les 4 semaines

L'Académie des belles-lettres, sciences et arts de La Rochelle est née de la transformation officielle en 1732 de l’Académie royale des belles-lettres de La Rochelle. Lors de la Révolution française, l’Académie est dissoute et les collections sont confisquées et dispersées. L'académie est reconstituée en 1853. Découvrez comment cette illustre institution œuvre à la diffusion du savoir.