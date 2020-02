"Malgré elles", téléfilm de Denis Malleval

A l'instar des Malgré-nous, Les Malgré-elles sont des femmes originaires d’Alsace et de Moselle sous occupation nazie lors de la Seconde Guerre mondiale, qui ont été enrôlées de force dans différentes structures nazies de 1942 à 1945. Ce sont près de 15.000 jeunes filles originaires de l'Est de la France qui auraient été incorporées de force.

Jacques Bonneau évoque aujourd'hui le tournage d'un téléfilm qui retrace cette période sombre : "Magré elles", réalisé par Denis Malleval et diffusé sur France Télévision en 2012.