Samedi 11h

Une émission "Photophonique" qui a pour vocation de donner à voir et comprendre La photographie à la radio. Le photographe s'engage dans une conversation à quatre pour donner à voir avec les oreilles et l'imaginaire. Une fois l'image "développée" par les échanges, révélant ses secrets. L'émission fait le lien entre les personnes voyantes, non voyantes et la photographie.