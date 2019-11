Manuel VAURY de l'association ALEPA

ALEPA :

Activités et Loisirs Éducatifs pour Personnes avec Autisme

du site : www.alepa.fr

L’ALEPA, c’est d’abord une association ouverte et dynamique au service des personnes avec autisme et de leurs familles.

Et c’est aussi une équipe qui veut participer au changement de regard de la société sur la différence et pour ça, de nombreuses actions sont mises en place pour encourager les rencontres et évoluer dans la société.

L’ALEPA, c’est une association qui se revendique du champ de l’Éducation Populaire par son action, son fonctionnement et ses expérimentations.

L’autisme est un handicap, on n’en guérit pas, c’est une certitude.

Et alors ? On reste là à croiser les bras ou on fait en sorte de rendre la vie un peu plus belle ?

Nous, on a choisi… choisi de marcher à côté de ces personnes différentes, partager une semaine de vacances, soutenir un regard, éclater de rire avec eux, pour eux…