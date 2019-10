"Maraine du Djebel" - Isabelle Laurent

Fille d'un paysan-poête et d'une maîtresse d'école, elle lit et écrit depuis qu'elle sait tenir un livre et un crayon. Les silences de son père, soldat en Algérie durant la "drôle de guerre" et les lettres de sa mère, sa maraine de guerre, lui ont inspiré un roman bouleversant : "Maraine du Djebel" qu'elle nous présente aujourd'hui. Isabelle Laurent.