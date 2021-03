Avec son livre "Marc, l'histoire d'un choc", Le frère David-Marc d'Hamonville, pèreabbé de l'abbaye d'En Calcat, offre une introduction lumineuse à la lecture de l'évangile le plus ancien. On ressent à quel poin, pour Marc et les premiers disciples, "la venue fracassante de Dieu dans le monde était stupéfiane, inouïe".



Simone Deville a lu pour la BS cet ouvrage, publié aux éditions du Cerf.



Marc' lh'istoire d'un choc, de David-Marc D'Hamonville, est publi" aux éditions du Cerf.