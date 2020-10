Marc Thiercelin, un navigateur à la rencontre des peuples de la mer

Il est l'homme des tours du monde en solitaire. Marc Thiercelin en a réalisé cinq, dont quatre Vendée Globe. Au total, il aura passé 10 ans de sa vie sur les océans et parcouru pas moins de 700.000 kilomètres, soit 18 fois le tour du monde. Mais le navigateur continue de mener à bien de nombreux projets. Pendant trois ans, il est parti à la rencontre des peuples de la mer. Un périple que retrace une série documentaire sur Arte. Et qui fait l'objet d'une publication, "À la rencontre des peuples des mers" (éd. Glénat).

rencontrer les peuples de la mer

Pour rencontrer les peuples de la mer, il lui a fallu quitter les immenses étendues d'eau mais aussi la solitude du marin. "La course en solitaire on oublie que c'est trois ou quatre mois en solitaire ; le reste du temps c'est avec beaucoup de monde, explique-t-il, on n'est pas si solitaires que ça !"

Panama, Madagascar, Mauritanie, Birmanie, Vanuatu... Au total, Marc Thiercelin s'est rendu dans 27 pays pour réaliser une vingtaine de documentaires. Vivre au rythme des nomades de la mer c'est embarquer avec eux sur l'eau. Et passer des grands catamarans à la pointe de la technologie à de simples pirogues ou bateaux de fortune. Mais cela ne lui a pas fait peur : enfant, Marc Thiercelin bâtissait avec son frère des radeaux pour voguer sur la Seine !



©Découpages

retrouver le "sens marin"

Dans son livre, Marc Thiercelin écrit : "Aucun livre, aucune technologie ne peut remplacer l'utilisation de tous nos sens. Sens de l'observation, sens du vent, sens de la mer. En un mot : sens marin qui nous invite à garder une grande humilité face aux éléments." Lors des grandes courses au large, la technologie tient une place importante. Les sens, on "les utilise moins", admet le navigateur. "Ce qui est génial dans ces tournages, ces rencontres, c'est que j'ai eu l'occasion de m'en resservir !"