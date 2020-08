Marcel Gromaire, La Guerre 2/5

L’exposition Marcel Gromaire, intitulée l'élégance de la force est au musée la Piscine de Roubaix jusqu'au 20 septembre 2020.

Déjà présentée 2 fois à Sètes et Honfleur, on y trouve plus de 150 tableaux prétés par différents musées français.

C'est l'occasion de découvrir une grande figure nordiste oubliée de l'art moderne, très influencée par la Grande Guerre, les figures populaires et les femmes.

Bruno Gaudichon, directeur du musée et co-commissaire de l’exposition, et Maurice Decrois, Président des amis de la Piscine, nous expliquent ses différentes sources d'inspiration et le tableau La Guerre.

Un reportage réalisé par Anne Henry et Elisa Despretz.