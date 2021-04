Dans son premier opus intitulé « A journey in time », le quartet sarthois March Mallow rend un bel hommage aux années 1950 en revisitant avec finesse des standards de Nat King Cole et Billie Holiday. On voyage dans le temps avec Astrid Veigne (la chanteuse) et Eric Doboka (le guitariste) au micro de Charlène Parrassin de Superforma.