Margaret Atwood (vendredi)

Margaret Atwood est connue pour son œuvre romanesque, « La servante écarlate » a reçu le Booker Price en 2019 et remporté un succès mondial.



Pourtant c’est par la poésie qu’elle est entrée en littérature au début des années 1960, publiant plusieurs recueils de poèmes dont un grand nombre marqués par une jeunesse itinérante passée dans les forêts du nord du Québec.



Les poèmes lus cette semaine étaient extraits du recueil « Laisse-moi te dire » publié aux Editions Bruno Doucey.



Ecoutons « Il n’y a qu’un seul exemplaire de chaque chose » puis « De plus en plus ».