Marie Curie et ses filles, avec Claudine Monteil

Claudine Monteil est l'auteur de "Marie Curie et ses filles" aux éditions Calman Levy. Un portrait de ces trois femmes au destin hors du commun.

Scientifiques de renom, Prix Nobel pour Marie er Irène, écrivaine et résistante pour Eve , la cadette. Ces trois femmes vont vivre pleinement les mutations scientifiques , politiques et historiques de la France sans oublier la Pologne , pays natal de Marie Curie.