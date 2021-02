"Marie : de son enfance juive à la fondation du christianisme" de James D Tabor

Marie est la femme la plus célèbre de l’Histoire, mais elle est aussi la plus mal connue… Car, croyants ou non croyants, que savons-nous d’elle ?

Archéologue, historien des religions, James D. Tabor a mené une enquête continue pendant plus de vingt ans sur cette femme. Des années de recherches qu'il a concentré dans un ouvrage "Marie" paru aux editions Flammmarion et qui a retenu l'attention de Diane Sabatier.