Quand on parle de jeux pour enfants, dans le monde de la création, c'est souvent que l'on pense à eux. Récompensés plusieurs fois, avec notamment un Spiel pour "La vallée des vikings" et un as d'or 2019 pour "Mr Wolf", Marie et Wilfried Fort sont un couple à la ville comme "à la scène". Leur dernier jeu "Fabulia" est une petite pépite.Témoignage au micro de Xavier Mateos de Tellement geek.