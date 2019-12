Marie Kock " Yoga, une histoire-monde " (La Découverte)

Marie Kock

Sur les 300 millions de pratiquants que compte le yoga dans le monde, combien partagent la même expérience que d'authentiques ascètes hindous ? Façonnée pour séduire largement, la discipline s'est considérablement modifiée depuis son origine et constitue aujourd'hui un cas exemplaire de culture mondialisée. Deux millions et demi d'individus pratiquent le yoga en France. Pourtant, le yoga que nous pratiquons aujourd'hui est un yoga moderne, vieux d'une centaine d'années à peine, pensé pour répondre aux besoins de l'Occident et y être exporté.



Marie Kock – journaliste - a commencé à pratiquer le yoga il y a une dizaine d’années. Timidement d’abord, puis de plus en plus régulièrement, jusqu’à effectuer en 2017 une formation pour devenir professeur de yoga. « Partout je lisais que le yoga était en pleine explosion, mais nulle part je ne comprenais comment c’était arrivé. »



Aujourd’hui, 250 à 300 millions de personnes pratiquent le yoga dans le monde. 15 à 35 millions aux Etats-Unis, 2,5 à 3 millions en France. Discipline indienne traditionnelle, inscrite depuis 2016 au patrimoine immatériel de l’humanité, le Yoga est « le grand cadeau de l’Inde à l’humanité ».



En 2014 le premier ministre Indien, Narendra Modi, a même nommé un ministre du Yoga, et à l’occasion de la première Journée Internationale du Yoga a rassemblé à New Delhi sur l’avenue Rajpath, les Champs-Élysées indiens, près de 36 000 personnes issues de 84 pays et habillées de blanc.



Mais c’est dans la vallée de l’Indus en 1922 que l’archéologue John Marshall découvrira, gravé dans une roche tendre, le dessin d’un homme assis en tailleur les jambes croisées. Une « asana » que les spécialistes ont datée 2500 ans avant notre ère. La pratique du yoga remonte-elle jusque là ? Peut-être… sauf que la posture « Salutation au soleil » serait une trouvaille du siècle denier.



Marie Kock interroge, s’interroge, explique et écrit l’histoire de cette « déferlante » qui a traversé les océans, a fait fortune - et des fortunes - en Californie puis est retournée en faire d’autres encore plus considérables au pays de ses premiers enthousiasmes. Elle raconte l’aventure des «mastodontes de la pop culture » les Beatles « plus populaires que Jésus » qui débarquent à Rishikesh, au pied de l’Himalaya, y passent quelques semaines et improvisent un concert au bord du Gange. Elle nous entraîne à Los Angeles, la Mecque des nouveaux yogis, où Greta Garbo, Gloria Swanson, Eva Gabor ainsi que la reine de la beauté Elisabeth Arden se contorsionnent dans un studio yoga d’Hollywood. Elle nous rappelle qu’en 1982 - lors du centième anniversaire de l’orchestre philharmonique de Berlin - Menuhin dirigea l’ouverture de la 5e Symphonie de Beethoven avec les pieds en posture sur la tête. Sans oublier d’évoquer les gourous - les vrais et les faux - comme cet Osho dit le « sex guru » qui aurait possédé plus de cent Rolls Royce.



Oui, lisez Marie Kock et vous saurez tout, tout, sur le Yoga.



