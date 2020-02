De la candidature de Dole aux souvenirs et parutions spéciales que les visiteurs pourront découvrir sur place, Robert Donnet nous en dit plus sur l'organisation et le déroulement de cette manifestation, à laquelle participera également Le Groupement Philatélique Dolois dans le cadre de la Fête du Timbre.

http://www.cnep.fr/2020/02/salon-philatelique-printemps-dole/