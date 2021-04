Traitée de fraudeuse, accusée de mensonge et incriminée de plagiat et de dissimulation, l'attaque est violente et le procès uniquement à charge. Même si la vénérable Marthe n'a pas besoin d'être défendue dans la Lumière du Christ, Pierre Vignon, prêtre de la Drôme, prend la plume pour examiner ces allégations brutales. Marthe Robin en verité? un livre présenté par Diane Sabatier