Conseillère municipale et communautaire de Strasbourg sous le mandat de Fabienne Keller et Robert Grossmann, Martine Altemaire a présidé la Maison des Associations. Gourmande, c'est une excellente cuisinière qui aime à rappeler ses origines normandes et polonaises. A la table de Jean-François Kovar, elle manifeste son attachement à la cuisine du terroir et nous livre les secrets de sa choucroute.