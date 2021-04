Elle arrive avec le vent de l'Ouest et repart avec celui de l'Est. Plongez dans l'univers de la "nanny" la plus atypique qui soit : Mary Poppins !



Elle vient en aide à la famille Banks avec son parapluie perroquet et ses chansons !



Ecrit par Pamela Lyndon Turners puis adapté au cinéma en 1964 et en 2018, cette gouvernante anglaise reste encore aujourd'hui une icône.



Eric Simon retrace son histoire dans "Un petit goût d'Angleterre".