Mathémusique, les liaisons entre mathématique et musique

Depuis des siècles, les savants du monde occidental s’intéressent aux relations entre mathématique et musique. Aujourd’hui nous bénéficions en plus de l’informatique. Qu’en est-il de cette dynamique entre maths et musique ?



Nous recevons aujourd'hui Moreno ANDREATTA, directeur de recherche au CNRS, à l’Institut de recherche mathématique avancée, IRMA, un laboratoire du CNRS et de l’université de Strasbourg. Il a auparavant mené ses recherches au sein de l’unité « Sciences et technologies de la musique et du son » (CNRS, Ircam, Sorbonne Université) et plus récemment, été chercheur invité à l'université de Strasbourg, où il a initié le projet SMIR : Structural Music Information Research : http://repmus.ircam.fr/moreno/smir. Il a rejoint le CNRS en 2004, après une thèse en musicologie computationnelle. Il est aussi diplômé de la faculté de mathématiques de l’université de Pavie et du conservatoire de Novara en Italie. Membre fondateur du Journal of Mathematics and Music, il est actuellement vice-président de la Society for Mathematics and Computation in Music.



Illustration musicale :

A part, texte d'Andrée Chedid, musique de Moreno Andreatta, arrangements de Benoît Messinger, mixage de Didier Houbre aux studio Downtown de Strasbourg

http://repmus.ircam.fr/_media/moreno/prix_chedid_2018_moreno.mp3



Liens :

# Math’n Pop https://www.mathnpop.com/moreno-andreatta



# Exposition Lalalab à la station MAINS à Heidelberg jusqu’en mars 2020

https://imaginary.org/exhibition/la-la-lab-the-mathematics-of-music

Logiciel Tonnetz : https://guichaoua.gitlab.io/web-hexachord/



A l’agenda :

# 80 ans du CNRS en Alsace :

Projection-débat à la Bibliothèque nationale et universitaire, à Strasbourg (BNU), lundi 18 novembre 2019, 18h30 : à la découverte de l'archéologie sonore, avec Mylène Pardoen, musicologue au CNRS.